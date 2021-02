Kaley Cuoco (35) kann ihr Glück kaum fassen! In ihrer Rolle als Penny in der US-amerikanischen Sitcom The Big Bang Theory wurde die 35-Jährige weltberühmt. Zuletzt verkörperte der Publikumsliebling in der Fernsehserie "The Flight Attendant" Cassie Bwodens, eine chaotische und alkoholkranke Flugbegleiterin, der eine kurze Affäre in Bangkok zum Verhängnis wird. Jetzt wurde nicht nur die Serie für einen Golden Globe nominiert, sondern auch Kaley!

"Ich werde diesen Moment nie vergessen und ich kann einfach nicht aufhören zu weinen", schrieb sie zu zwei Videos auf Instagram, die die Schauspielerin dem Moment zeigen, in dem Kaley von ihrer ersten Nominierung für einen Golden Globe erfahren hat. Völlig fassungslos sitzt die Blondine gemeinsam mit Mann Karl, der diesen für die gebürtige US-Amerikanerin einmaligen Augenblick festhielt, in ihrem Ehebett. Dort schaut verfolgt sie auf ihrem Laptop die Bekanntgabe der diesjährigen Nominierung in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie" und hört dabei ihren Namen. Die Tränen kann Kaley in diesem Moment nicht mehr zurückhalten.

"Dein Schauspiel war in dieser Serie sehr beeindruckend. Ich war davon total überrascht, weil es so unerwartet war. Tolle Arbeit und eine tolle Serie", oder "Du verdienst das mehr als jeder andere. Du hast so hart dafür gearbeitet", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare, in denen Fans ihre Glückwünsche unter Kaleys jüngstem Social-Media-Post übermitteln.

Getty Images Kaley Cuoco im September 2019

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im Januar 2021

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihr Mann Karl Cook im September 2020

