Große Gefühle bei den Wollnys! Am Mittwochabend durften sich die Fans der Großfamilie freuen – denn eine neue Folge der Reality-TV-Show "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" stand an. Darin ging es besonders um Nachwuchsmusikerin Estefania (18), die für ihre Netz-Fans ein Konzert im Wohnzimmer der Rasselbande gab. Einen Song widmete die 18-Jährige dabei ihrer Mama Silvia (55) – und die brach glatt in Tränen aus!

Eigentlich war die Aufführung der einstigen DSDS-Kandidatin zur Promotion ihres neuen Songs "Unkaputtbar" gedacht, den der Teenager kürzlich veröffentlichte. Doch um den Insta-Zuschauern erst einmal einzuheizen, performte Estefania zunächst ihr Lied "Mama" – als Dankeschön für ihre Mutti. Und die weinte daraufhin vor Rührung: "Sobald du das singst, kommen mir die Tränen. Jedes Mal berührt mich dein Song so, dass mir die Tränen kommen!", bedankte sie sich anschließend bei ihrer Tochter.

Schon im vergangenen März hatte Estefania ihren neuen Song im Studio eingesungen. Wegen der Pandemie konnte sie ihn anschließend jedoch nicht vor großen Massen performen – und fürchtete bereits, ihre gerade erst anlaufende Karriere als Musikerin könne scheitern. Habt ihr euch den Track schon angehört? Stimmt unten ab.

Anzeige

RTL2 Estefania und Sylvana Wollny in "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!"

Anzeige

RTL2 Florian Köster und Peter Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!"

Anzeige

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de