Ups – der Schuss ging nach hinten los! Eigentlich könnte Denise Hersing (25) ja ziemlich glücklich sein: Die Braunschweigerin hat den ersten Kuss mit Rosenverteiler Niko Griesert (30) ausgetauscht. Doch zurück in der Bachelor-Villa macht die Blondine ein großes Geheimnis aus ihrem Date und verrät den anderen Frauen nichts von der Knutscherei: Sie hat Angst, bei der Konkurrenz unten durch zu sein. Ganz dichthalten kann Denise aber nicht und erzählt ihren Freundinnen Hannah Kerschbaumer (28) und Linda-Caroline Nobat (26) von dem intimen Moment. Blöd für die drei Verbündeten: Noch eine andere Dame hört zu.

"Ich muss ganz ehrlich sein: Ich habe gelogen bei einer Sache", offenbart die Blondine im Sechs-Augen-Gespräch. Linda hat direkt den richtigen Riecher: "Ihr habt euch geküsst", schlussfolgert sie. Obwohl diese Konversation eigentlich den Raum nicht verlassen sollte, bekommt bald die gesamte Frauen-Villa Wind davon. Melissa Lindner (27) lauscht vor der Tür und spricht Linda am Tag danach gezielt auf den Kuss-Talk an. "Sie hat alles gehört, sie hat uns gehört", überbringt Letztere daraufhin die Schocknachricht an die ahnungslose Denise.

Zwar steht die 25-Jährige auch danach nicht ganz offen zu den gefühlvollen Geschehnissen zwischen ihr und Niko – das Misstrauen ihrer Konkurrentinnen ist aber geschürt. "Ist da vielleicht viel mehr passiert und wir wissen es alle nicht? Gedanken über Gedanken. Das wäre richtig, richtig kacke", gibt sich unter anderem Michelle Gwozdz nachdenklich.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

TVNow Denise Hersing und Niko Griesert bei einem Bachelor-Date

TVNow Melissa Lindner, Bachelor-Teilnehmerin

TVNow Michelle Gwozdz und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

Findet ihr es okay, dass Denise den anderen Frauen nichts von dem Kuss erzählt hat? Ja, das ist allein ihre Entscheidung! Nee, die anderen sollten davon erfahren. Abstimmen Ergebnis anzeigen



