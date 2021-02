Dani Dyer (24) und ihr Freund Sammy Kimmence konnten sich am 23. Januar über ihr erstes Baby freuen. Wie der kleine Mann heißt, wollte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin aber erst einmal nicht verraten. Nach zahlreichen Spekulationen plauderte die frischgebackene Mutter dann vor einigen Tagen aus, dass ihr Sohn auf den Namen Santiago hört. Das bestätigt nun auch ein zuckersüßes, neues Foto von ihrem niedlichen Schatz.

Auf Instagram veröffentlichte die 24-Jährige nun einen Schnappschuss von ihrem Sohn, auf dem er eine maßgeschneiderte Strickmütze mit der Aufschrift "Santiago" trägt. Die niedliche Kopfbedeckung hat zwei riesige Bommeln an der Seite und ist genau wie sein Strampler grau-weiß-gestreift. Zu der Aufnahme schrieb sie: "Mein Herz". Die personalisierte Bommelmütze hat Dani von ihrer Freundin Yas Ozkan zusammen mit einem weiteren Kleidungsstück, einer Karte sowie einem Korb mit Make-up und Leckereien geschenkt bekommen.

Am meisten schien sich die Mutter jedoch über das süße Accessoire gefreut zu haben, denn Dani schrieb in ihrer Instagram-Story: "Yas Ozkan, du bist die süßeste Person aller Zeiten. Ich habe endlich eine Bommelmütze für Santi." Ihre Freundin kommentierte das niedliche Foto mit Herzaugen-Emojis und den Worten: "Oh, der kleine Junge" und "Passt perfekt."

