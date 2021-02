John Legend (42) muss in nur wenigen Monaten bereits den zweiten schweren Verlust verkraften. Erst im Oktober machten der Sänger und seine Frau Chrissy Teigen (35) öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt erlitten. Nachdem das Paar einen herzzerreißenden Post und Bilder aus dem Kreißsaal teilte, trauerte der zweifache Vater ganz öffentlich um sein verlorenes Kind. Nun ging der Musiker erneut mit einer schmerzlichen Nachricht an die Öffentlichkeit: Seine Großmutter ist verstorben.

Auf Instagram teilte der 41-Jährige mehrere Bilder von seiner geliebten Oma und schrieb: "Meine wundervolle Großmutter, Marjorie Maxine Stephens, hat diese Welt heute früh verlassen, nur wenige Tage nach ihrem 91. Geburtstag. Wir sind traurig, sie zu verlieren, aber vor allem dankbar für das volle, gesegnete Leben, das sie gelebt hat." John beschreibt sie als die fürsorglichste und gewissenhafteste Großmutter, die man sich nur vorstellen kann. "Wir sind so dankbar für das Leben, das sie gelebt hat sowie für die Liebe, die sie mit ihren vielen Kindern, Enkelkindern, Urenkelkindern und darüber hinaus geteilt hat", betonte er in seinem Statement.

Offenbar hat die 91-Jährige sogar teilweise zum Erfolg ihres Enkelkindes beigetragen. John schrieb in seinem Post: "Ich bin so froh, dass sie die Früchte von allem sehen konnte, was sie uns gegeben hat. Sie durfte die Erfolge all ihrer Nachkommen erleben." Sie sei mit ihrem Enkel um die Welt gereist und habe ihn sogar zu seinen ersten Grammys begleitet.

Anzeige

Instagram / johnlegend Marjorie Maxine Stephens, John Legends Großmutter

Anzeige

Getty Images John Legend, Sänger

Anzeige

Instagram / johnlegend Marjorie Maxine Stephens, John Legends Großmutter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de