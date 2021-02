Die vergangenen Wochen sind nicht spurlos an Georgina Fleur (30) vorbeigegangen! Die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin und ihr On-Off-Partner Kubilay Özdemir gingen mehrmals mit gegenseitigen Gewaltvorwürfen an die Öffentlichkeit, versöhnten sich zwischendurch aber immer wieder. Zuletzt mussten sie gemeinsam in Quarantäne – obwohl sie sich noch kurz zuvor erneut riesig gezofft hatten. Nun offenbart Georgina, welche Auswirkungen die Streitereien auf ihren Körper hatten. Sie war am Ende ihrer Kräfte...

"Manchmal ist es im Leben so, dass durch die vielen Höhen und Tiefen, die man durchlebt, man einfach nicht mehr kann", beginnt die 30-Jährige ihren langen Instagram-Post. Sie habe in den vergangenen Wochen viele negative Erfahrungen machen müssen – und die hätten Spuren hinterlassen. Georgina gibt zu: "Ich stand kurz vor einem Burn-out, mein Körper hat gegen mich gearbeitet." In diesem Zuge erzählt das Reality-TV-Sternchen auch, warum es zuletzt ruhiger auf seinem Account war: "Ich brauchte vor allem etwas Ruhe und musste meine Seele und meinen Körper wieder in Einklang bekommen."

Jetzt wolle der Rotschopf positiv in die Zukunft blicken – und das erfordert vor allem eines: Georgina muss mit der Vergangenheit abschließen. "Jaaa! Ich trenne mich an dieser Stelle von allem Toxischen aus meinem Leben", beendet sie ihren Beitrag und meint damit wohl auch Kubi. Ob sie ihn diesmal endgültig in den Wind schießt? Was glaubt ihr – stimmt ab!

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im August 2020

Anzeige

Krick, Jens / Action Press Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de