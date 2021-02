Hat Niko Griesert (30) seine Favoritin längst ausgewählt? In der heutigen Folge von Der Bachelor wurde es bereits ziemlich romantisch: Der TV-Single verteilte den ersten Kuss der Staffel. Bei einem Date auf Rügen züngelte er mit Denise Hersing (25). Schon kurz darauf stellte Niko allerdings klar, dass er diesen intimen Moment lieber mit einer anderen Frau geteilt hätte. Doch um wen handelt es sich dabei? Der Bachelor gesteht: Er hätte lieber mit Michelle Gwozdz geknutscht.

Bei einem Gruppendate mit insgesamt sechs Damen hat der Rosenkavalier offensichtlich nur Augen für die 26-Jährige. Während die anderen Ladys auf der Couch im Wohnzimmer verweilen, zieht sich Niko mit Mimi ins Schlafzimmer zurück. Beim Kuscheln im Bett verrät er ihr schließlich: "Ich habe gestern echt viel an dich gedacht. Auf jeden Fall bist du präsent in meinem Kopf, das ist halt so, was soll ich denn sagen?" Das Problem: Eigentlich hatte der Osnabrücker zu der Zeit sein Knutsch-Date mit Denise. "Ich weiß jetzt auch, warum ich mich gestern nach dem Kuss innerlich nicht wohlgefühlt habe, aufgewühlt war. Ich hätte diesen ersten Kuss vielleicht lieber jemand anderem gegeben", betont er.

Anscheinend möchte der 30-Jährige Mimi zudem ihre Zweifel nehmen, bevor er sie zurück in die Mädelsvilla entlässt. "Ich mag dich wirklich, ich will dir kein schlechtes Gefühl geben", säuselt er ihr deshalb ins Ohr. Der Bürokauffrau ist das aber längst nicht genug. "[Denise] kommt zurück und sagt, sie hat ein Armband geschenkt bekommen und es war mega-romantisch. Da sitzt man halt da und denkt: Ja, schön für sie – blöd für mich. Du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen Mädels auch ein gutes Gefühl gibst", ärgert sie sich.

TVNOW Denise Hersing und Niko Griesert

TVNow Niko Griesert und Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

TVNow Michelle und Niko beim Bachelor

