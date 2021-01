Schon seit Wochen sorgt diese GZSZ-Geschichte für Schlagzeilen! Philip (Jörn Schlönvoigt, 34) lässt sich – zunächst unwissentlich – auf eine Affäre mit der Mutter seines Halbbruders John (Felix von Jascheroff, 38) ein. Trotzdem können der Arzt und Patricia (Birgit Würz, 54) nicht die Finger voneinander lassen und entwickeln dabei sogar tiefere Gefühle. Während die Sache für die zwei also immer ernster wird, ahnt John noch immer rein gar nichts. Doch jetzt kommt alles ans Licht – und viele Zuschauer zeigen sich erleichtert, weil dieser Handlungsstrang damit bald seinen Abschluss finden könnte.

Nach Philips Auszug aus der Geschwister-WG treffen er und Patricia sich in seinem Hotelzimmer. Nackt liegen die beiden im Bett, bis es klopft und Philip seinem Halbbruder, der ihm etwas vorbeibringen wollte, ohne T-Shirt die Tür öffnet. Der Ausschnitt der Szene, der auf der GZSZ-Facebook-Seite veröffentlicht wurde, kam bei den Fans allerdings mal mehr, mal weniger gut an. Den meisten ist das Hotel – das in den vergangenen Wochen tatsächlich von vielen Kiez-Bewohnern besucht wurde – ein richtiger Dorn im Auge. "Scheint zur Zeit sehr gefragt zu sein das Hotel", "Blöd, wenn man im Dorf wohnt, da gibt es nur ein Hotel", "Wieso gehen immer alle in dasselbe Hotel?" und "Gibt es da in dem Kiez nur ein Hotel?", lauten die Kommentare.

Auch wenn einige Zuschauer offenbar genervt von der Story sind, so hat die besagte Hotel-Szene für sie dennoch etwas Gutes – denn damit könnte die Geschichte um John, Philip und Patrizia eventuell schon bald auserzählt sein! "Na endlich, nun weiß er ja Bescheid. Hoffentlich geht der Bruderkrieg nicht wieder bis in alle Ewigkeit", "Endlich, die Story ist so nervig" und "Unbedingt einen neuen und intelligenten Storyboard-Schreiber engagieren", machen die User ihrem Ärger Luft.

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Patrizia (Birgit Würz) und Philip (Jörn Schlönvoigt)

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Patrizia (Birgit Würz) und John (Felix von Jascheroff)

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Patrizia (Birgit Würz) und Philip (Jörn Schlönvoigt)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de