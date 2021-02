Hier weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll! Vor wenigen Augenblicken endete die erste Folge der brandneuen Germany's next Topmodel-Staffel. Heidi Klums (47) Mädchen wurden in der Auftaktepisode auch gleich ins kalte Wasser geworfen und liefen ihre allererste Fashionshow. Doch anstatt den Nachwuchsmodels die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, hatte der eine oder andere Zuschauer nur Augen für Heidis extrem tiefen Ausschnitt...

Hans und Franz – wie Heidi ihre Brüste liebevoll nennt – wollten offenbar auch einen kurzen Blick auf die die Mädels erhaschen und so schmiss sich die Model-Mama für den allerersten Walk in ein elegantes, schwarz-weißes Kleid, das nicht nur durch einen hohen Beinschlitz alle Blicke auf sich zog. Vor allem ihr XXL-Dekolleté machte manch einen Twitter-User ziemlich stutzig. "Heidi, wer bist du, Dolly Parton (75)?", "Wie tief soll der Ausschnitt sein? Heidi: Ja..." und "Heidis Kleid geht gar nicht", lautete im Anschluss das Urteil einiger User.

Dass die 47-Jährige gern zeigt, was sie hat, ist wohl mittlerweile kein Geheimnis mehr. Manchmal verzichtet sie sogar auf jegliche Klamotten und rekelt sich für ihre Instagram-Community fast hüllenlos und oben ohne vor der Kamera. Hin und wieder lässt Heidi aber auch mal ihre Hose zu Hause – so wie vor einigen Wochen am GNTM-Set.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

Getty Images Heidi Klum bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2014

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

