Droht dem Paar jetzt womöglich der nächste Ärger? In ihrer TV-Show Die Geissens lassen Carmen (55) und Robert Geiss (57) ihre Fans gewöhnlich an ihrem luxuriösen Leben teilhaben. Ende Januar flimmerte dann mal eine etwas andere Folge über die TV-Bildschirme. Der Millionär und seine Gattin hatten Probleme mit einer Firma, die eigentlich ihr Boot reparieren sollte. Wegen eines unguten Gefühls holte sich Robert auf eigene Faust sein Eigentum zurück, bevor die Arbeiten abgeschlossen waren – und diese Aktion scheint nun Folgen zu haben.

Der Bootshändler Fastboat.com Sales Company soll Roberts Firma Geiss TV wegen eines Vertragsbruchs verklagen – das geht zumindest aus Gerichtsdokumenten hervor, die Bild vorliegen. Der Grund für den Ärger: Die Geissens, beziehungsweise ihr Unternehmen, sollen die Rechnung für die Reparatur in Höhe von rund 22 800 Euro nicht beglichen haben. Nach einem richterlichen Beschluss hätten die US-Behören angeblich Haftbefehl gegen das Speedboot der Familie erlassen und dieses eingezogen. Erst wenn die Schulden bezahlt werden, dürfen Robert und Carmen wieder mit ihrem Boot durch Miami cruisen. "Die Kläger reichten einen Antrag ein, dass die US Marshals das Boot einziehen. Am 20. Januar gab die Richterin dem statt und am 25. Januar nahmen die US Marshals das Boot gemäß der gerichtlichen Anordnung fest", erklärt ein Gerichtssprecher.

Auch Geiss TV ist zu einer Stellungnahme bereit. "Wir hatten vorletztes Jahr Dreharbeiten in Miami geplant, hatten Fast Boats, von denen das Boat gekauft war, beauftragt die 'Donzi' zu reparieren", lautet es in dem Statement: "Fast Boats hatte eine Anzahlung von 50 Prozent auf ihre Rechnung erhalten, konnte dann aber nicht mehr rechtzeitig die Reparaturen fertigstellen, die Dreharbeiten verzögerten sich. Herr Geiss beschloss, das Boot aus der Werkstatt zu nehmen und woanders reparieren zu lassen."

