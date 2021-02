Wie steht es um die Ehe von Ioan Gruffudd (47) und Alice Evans (49)? Ende Januar hatte die Schauspielerin die Gerüchteküche gewaltig zum Brodeln gebracht. Sie behauptete im Internet, dass der "Fantastic Four"-Darsteller sie und die zwei gemeinsamen Kinder verlassen wolle. In einem anschließenden, kurzen Statement sprach das Paar dann von einer "schwierigen Phase", aber nicht von Trennung. Ein Indiz weist nun darauf hin, dass Ioan die Beziehung noch nicht abgeschrieben hat.

Verschiedene Paparazzi-Bilder zeigen 47-Jährigen jetzt bei Besorgungen in Los Angeles. Zwar machen sich auf seiner Stirn ein paar Sorgenfalten breit, aber er trägt noch immer seinen Ehering an der linken Hand – ein Zeichen dafür, dass er und Alice die 13 gemeinsamen Jahre als Mann und Frau doch nicht abschließen wollen? Ob die Blondine das Schmuckstück angesichts der Krise abgelegt hat, ist nicht bekannt.

Was die konkrete Ursache des Zerwürfnisses der zweifachen Eltern ist, ist nicht bekannt. Ioans Mutter Margaret Griffith betonte aber, dass keine andere Frau im Spiel sei und sie alles dafür tun würden, damit die Familie nicht zerbricht. "Es ist traurig und uns allen tut es leid, dass es so weit gekommen ist. Aber die Kinder haben immer oberste Priorität, das steht fest", erklärte sie im Interview mit The Sun.

