Es hätte Alia Amris großer TV-Moment werden können! Die 18-Jährige stellte sich in der DSDS-Folge vom vergangenen Dienstag dem Urteil der Jury – und landete einen Volltreffer. Ihre Performance war so gut, dass Michael Wendler (48) ihr seine goldene CD gab. Weil der Wahlamerikaner nach etlichen Skandalen aber aus der Sendung herausgeschnitten wurde, haben die Zuschauer nicht das Experten-Urteil, sondern nur Alias Freudentränen zu sehen bekommen. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wie es ihr damit ging.

"Ich finde es schade, dass man das Jury-Urteil nicht komplett sehen konnte, weil mir dieses viel bedeutet hat und es nicht jedes Mal Kandidaten gab, mit denen die Jury komplett zufrieden war", erklärt die Aushilfskraft eines Lebensmitteldiscounters gegenüber Promiflash. Vor allem Mike Singer (21) und der sonst so strenge Dieter Bohlen (66) hätten sie für ihren Auftritt gelobt. Aber auch wenn es im Fernsehen nicht gezeigt wurde, will Alia diesen Moment dennoch für immer in Erinnerung behalten. "Es war der schönste Tag meines Lebens!", schwärmt sie.

Ihre Performance konnte die angehende Hebamme aber in der Sendung noch einmal sehen. "Durch die ganze Aufregung hat man schon so vieles vergessen gehabt", erzählt sie. Rückblickend glaubt sie, dass sie noch mehr hätte geben können. "Trotzdem war ich insgesamt zufrieden und gönne mir selber auch diesen Erfolg", resümiert sie.

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen bei DSDS 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Alia Amri, Kandidatin bei "Deutschland sucht den Superstar"

TVNOW / Stefan Gregorowius Alia Amri bei ihrem DSDS-Casting

