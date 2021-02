Bald gibt es den nächsten Streich von Tony Bennett (94) und Lady Gaga (34)! Der Musiker schockte vor wenigen Tagen mit einer ehrlichen Offenbarung: Er ist vor mehreren Jahren an Alzheimer erkrankt – eine Nervenkrankheit, die sich vor allem durch Demenz kennzeichnet. Gemeinsam mit der "Pokerface"-Interpretin nahm der Jazz-Sänger 2014 ein Album auf und tourte mit der Blondine durch die USA. Trotz seiner Diagnose hat er sich jetzt erneut mit ihr zusammengetan: Tony und Lady Gaga bringen bald eine zweite Platte raus!

In einem Interview mit CBS This Morning gab Tonys Familie nun bekannt, dass das neue Album der Musiklegende und der "Rain On Me"-Interpretin bereits in den Startlöchern steht. Die Songs seien zwischen den Jahren 2018 und 2020 entstanden – der 94-Jährige hatte also schon während der Aufnahmen mit seiner Krankheit zu kämpfen. Im Frühjahr soll das Album erscheinen – es ordentlich zu promoten würde dem Grammy-Gewinner dann jedoch schwerfallen. Aus diesem Grund habe man sich nun dazu entschieden, die Diagnose öffentlich zu machen.

Für die 34-Jährige sei es schwierig gewesen, gemeinsam mit dem Erkrankten im Studio zu arbeiten. Laut AARP sei sie teilweise in Tränen ausgebrochen während der gemeinsamen Sessions. "Der Schmerz und die Traurigkeit in Lady Gagas Gesicht sind in solchen Momenten deutlich zu erkennen", heißt es in dem Bericht der Organisation.

Anzeige

Getty Images Tony Bennett bei einer Museumseröffnung 2019

Anzeige

Getty Images Lady Gaga und Tony Bennett, 2015

Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de