So schnell wird Jérôme Boateng (32) seine verflossene Beziehung wohl nicht vergessen können! Am Dienstag hatte der Fußballer ganz schön intime Details aus seinem Privatleben ausgepackt: Zunächst machte der Bayern-Verteidiger die Trennung von Kasia Lenhardt (25) bekannt – und äußerte dann harte Vorwürfe gegen das Model. Doch mit dem Liebes-Aus sind die Erinnerungen an die Romanze nicht verschwunden – einige bleiben sogar für immer: Jérôme und Kasia haben nämlich ein Partner-Tattoo...

In einem Video, das Kasia vor Wochen bei Instagram veröffentlichte, sind die Tinten-Kunstwerke genau zu erkennen: Sowohl der Kicker als auch die einstige Germany's next Topmodel-Finalistin tragen hinter ihrem Ohr ein feines Symbol unter der Haut! Auf einigen anderen Fotos ist bei der Beauty noch ein weiteres Tattoo zu erkennen – unterhalb ihrer Brust scheint Jérômes Name zu stehen! Ob die beiden diese Liebesbeweise heute wohl bereuen?

Der 32-Jährige zeigte sich in seinem großen Trennungsinterview zumindest ziemlich reumütig – jedoch gegenüber seiner Ex-Freundin Rebecca Silvera! Wie Jérôme nämlich offen gestand, betrog er seine frühere Lebensgefährtin mit Kasia. "Ich war egoistisch und habe viele Fehler gemacht. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die ich verletzt habe", erklärte er.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt und Jérôme Boateng

Instagram / kasia_lenhardt Partner-Tattoo von Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt

Getty Images Jérôme Boateng im Oktober 2019 in New York

