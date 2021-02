Ob Johannes Haller (33) sich hier wohl etwas zu sorglos verhalten hat? Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ist seit seiner Show-Teilnahme erfolgreicher Influencer. Bedeutet: Er nimmt seine Fans beinahe jeden Tag mit durch seinen Alltag, postet Storys oder Fotos. Dabei könnte dem werdenden Vater nun aber ein kleines Missgeschick unterlaufen sein. Zwar wollen er und seine Verlobte Jessica Paszka (30) das Geschlecht ihres ungeborenen Babys noch nicht verraten, in einer von Johannes' Storys scheint sich nun aber ein Hinweis zu verstecken.

Aktuell befinden sich der Bootsbesitzer und seine Bald-Ehefrau mitten im Umzug. Erst kürzlich brachen die zwei ihre Zelte in Deutschland ab und zogen gemeinsam nach Ibzia – Johannes hatte dort schon den vergangenen Sommer verbracht. Klar, dass bei so einem Wohnungswechsel eine Menge Gepäck mit auf die Baleareninsel muss. In seiner Instagram-Story zeigt sich der gebürtige Ravensburger beim Auspacken und siehe da: In den durchsichtigen Kisten scheinen sich einige rosafarbene Babysachen zu befinden – etwa ein Hinweis darauf, dass Johannes und Jessi ein Mädchen erwarten?

Ob sie das Geschlecht ihres Babys vor der Geburt überhaupt verraten möchten, wissen der Reality-Star und die ehemalige Bachelorette derzeit noch nicht. Erst vor wenigen Wochen betonte Johannes, dass selbst seine und Jessis Eltern noch nicht eingeweiht seien. Vielleicht hat ihm seine Insta-Story diese Entscheidung nun abgenommen.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Persönlichkeit

Instagram / johannes_haller Johannes Hallers Instagram-Story

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

