Sunny – Wer bist Du wirklich? fand mit einer überraschenden Wendung ein Ende! Die Miniserie rund um die GZSZ-Figur Sunny Richter (gespielt von Valentina Pahde, 26) dreht sich um die Studenten einer Fotografie-Masterclass und den tragischen Todesfall ihrer Mitschülerin Kim (gespielt von Sarah Buchholzer). In der letzten Episode wurde schließlich aufgelöst, wie es zu dem tödlichen Vorfall kam – und vor allem, wer dafür verantwortlich ist. Doch als die Kursteilnehmer die Villa der Masterclass in den letzten Szenen verlassen, stellen sich dem Zuschauer immer noch ein paar Fragen...

Achtung, Spoiler!

Kims Tod in der Partynacht wurde aufgeklärt – ihr Lehrer Brian (gespielt von Felix Lampert) gibt zu, sie nicht vor dem tödlichen Sturz von dem Geländer bewahrt zu haben. Doch was passiert am Ende mit dem Künstler? Niemand ruft die Polizei, alle packen stattdessen ihre Sachen und verlassen das Gebäude. Selbst Sunny, die bis dato emsig an der Aufklärung von Kims Tods arbeitete, macht sich ohne Umschweife auf den Weg nach Berlin. Unterdessen zieht sich Brian mit einer Flasche Schnaps und einer geladenen Pistole in den Garten zurück – und es ist nur noch ein lauter Knall zu hören. Hat er Suizid begangen?

Gleichzeitig drängt sich die Frage auf: Was passiert mit Sunny und Lennard (gespielt von Gerrit Klein)? Die Blondine beginnt mit ihrem Mitschüler eine heiße Affäre – und alle Zeichen stehen auf Liebe. Doch dann erfährt sie, dass er die ganze Zeit wusste, dass Brian für Kims Tod verantwortlich ist – und rastet aus. Eine Aussprache gibt es zwischen den beiden nicht. Zwei weitere Wendungen überraschen ebenfalls: Während Ruby (gespielt von Linda Rohrer) zunächst mit Karl (Ben Andrews Rumler) anbandelte, kommt sie schließlich unerwartet mit Nick (gespielt von Brix Schaumburg) zusammen. Frieda (gespielt von Meryl Marty) hingegen, die die ganze Zeit öffentlich nicht zu ihrer Homosexualität stehen wollte, findet schließlich den Weg zurück zu ihrer früheren heimlichen Freundin.

TVNOW / Sebastian Geyer Brix Schaumburg, Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Gerrit Klein in "Sunny – wer bist Du wirklich?"

TVNOW / Bernd Jaworek Der Cast von "Sunny – Wer bist du wirklich?"

TVNOW / Sebastian Geyer Valentina Pahde und Gerrit Klein in "Sunny – Wer bist du wirklich?"



