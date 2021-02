Ann-Kathrin Götze (31) scheint ganz vernarrt in ihre kleine Familie zu sein! Das Model und der Profifußballer Mario Götze (28) sind schon seit über acht Jahren ein Paar. Nach ihrer Hochzeit 2018 krönte Söhnchen Rome die Liebe der beiden Turteltauben. Seitdem teilt die Beauty voller Stolz ihr gemeinsames Elternglück im Netz. Nun verzückte Ann-Kathrin ihre Follower erneut mit einem besonders putzigen Familienbild!

Auf Instagram präsentierte die Influencerin eine Schwarz-weiß-Aufnahme von sich, ihrem Liebsten und ihrem Sohnemann Rome. Dabei hält Mario den Kleinen hoch in die Luft, während Ann-Kathrin sich von hinten an die Schulter ihres Mannes lehnt. Die Eltern schauen ihren grinsenden Nachwuchs dabei ganz verliebt an und können ihr Glück offenbar kaum fassen: "Danke, dass du uns ausgesucht hast", schrieb die 31-Jährige unter dem Beitrag.

Nicht nur Ann-Kathrin und Mario erfreuen sich an Romes niedlichem Gesichtsausdruck, sondern auch ihre Influencer-Kollegin Mandy Bork. "Bei seinem Lächeln schmilzt man doch", schwärmte sie unter dem Schnappschuss. Und auch viele Fans verliehen ihrer Begeisterung in der Kommentarspalte Ausdruck.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, 2021

Instagram / annkathringotze Rome, Ann-Kathrin und Mario Götze

