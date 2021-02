Claude Paulus gab Claudia Obert (59) einen Korb! In der fünften Folge von Claudias House of Love teilte der sonst so flirtwütige Singlemann der Luxus-Lady mit, dass er die Show verlässt. Ihr erklärte er das damals damit, dass er noch an seiner Ex hänge und nicht bereit für eine neue Frau an seiner Seite sei. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Im Promiflash-Interview verriet der Charmeur nun: Er hat in Claudia eh kein Partner-Potenzial gesehen.

"Mir ist in den Tagen einfach bewusst geworden, dass Claudia zwar eine unglaublich liebe und großartige Frau ist, wir aber unterschiedlich denken", erklärte der Regensburger gegenüber Promiflash. Das habe aber eben erst durch seine Show-Teilnahme und das persönliche Kennenlernen mit der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin herausfinden können. "Nachdem ich aber gemerkt habe, dass unsere Charaktere doch unterschiedlich sind, wollte ich den anderen Männern gegenüber fair sein und demjenigen den Platz überlassen, der für sie wirklich Gefühle entwickeln könnte", betonte der 44-Jährige weiter.

Spielt er damit etwa auf seinen Kumpel Toni Impagnatiello an? Der feurige Italiener hat zumindest gute Chancen, Claudia zu erobern. Bei einem Einzel-Date mit der 59-Jährigen knisterte es jedenfalls gewaltig. "Oh mein Gott, ich bin so erregt, ich muss aufstehen", schwärmte Claudia nach einem intensiven Sextalk mit Toni.

© Joyn Claude, Kandidat bei "Claudias House of Love"

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Designerin

© Joyn Claudia und Toni bei einem "Claudias House of Love"-Date

