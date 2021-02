Wer ist die vorerst hellste Kerze auf der Promi-Torte? Am Freitagabend flimmerte eine neue Folge der Winter-Edition von Die Festspiele der Realitystars über die deutschen TV-Bildschirme. In mehreren albernen Spielen und Fragerunden mussten Berühmtheiten wie Ikke Hüftgold (44) und Emmy Russ (21) ihr Können beweisen – anderenfalls bekamen sie eine Sahnetorte mitten ins Gesicht geworfen. Gewinnen konnte am Ende aber nur eine Fernseh-Bekanntheit – und zwar Aaron Koenigs (26)!

Nach zahlreichen Runden standen schlussendlich der Gelb-Liebhaber, Janine Pink (33) und Ikke im Halbfinale. Dort setzten sich anschließend der einstige Prince Charming-Boy und der Ballermann-Sänger durch – und am Ende gewann nach einem Stechen tatsächlich Aaron. Damit ist der Kölner der erste Tagessieger. In den nächsten zwei Wochen werden dann zwei weitere Tagessieger ermittelt – am Ende müssen alle gegeneinander antreten!

Neben dem Kampf um den Sieg stand in dem Format aber auch die Schwangerschaft von Evanthia Benetatou (28) im Vordergrund: Wegen ihres besonderen Zustands bekam die Brünette sogar eine Regeländerung – flog jedoch circa in der Mitte des Spiels heraus.

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Olivia Jones und Jochen Schropp bei "Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?"

Anzeige

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs im Juli 2020

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou bei "Die Festspiele der Realitystars" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de