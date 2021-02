Das Liebesdrama geht in eine weitere Runde! Am Dienstag wurde bekannt, dass sich Jérôme Boateng (32) und die Ex-GNTM-Kandidatin Kasia Lenhardt (25) getrennt haben. Seitdem liefern sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht, und auch seine ehemalige Freundin Rebecca Silvera mischte sich nun ein. Die Ex des Fußballers behauptete, Kasia habe ihre Beziehung zerstört, und daher wolle sie jetzt verhindern, dass diese auch den Spieler des FC Bayern kaputtmache. Nun hat Rebecca sogar gedroht, alles über Kasia zu veröffentlichen.

"Wenn Kasia versucht, das Opfer zu spielen, Lügen über Jérôme zu verbreiten oder darüber, wie das alles passiert ist, dann werde ich alles veröffentlichen, was ich habe!", kündigte Rebecca in ihrer Instagram-Story an. Sie wolle dann die Wahrheit ans Licht bringen und habe auch Beweise, wie sie schreibt. Die Ex des Kickers veröffentlichte schon Chatverläufe und sogar private Sprachnachrichten zwischen ihr und Kasia. "Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dieses Spiel zu spielen, aber ich werde es!", versicherte Rebecca.

Sie erklärte außerdem, dass Kasia ihre Familie zu deren eigenem Vorteil zerstört habe und nun versuche, das Opfer zu spielen. Das bestätigt auch Jérôme gegenüber Bild: "Kasia wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca und meiner Familie zerstörte und mich erpresste." Er habe nie gewollt, dass diese Art von Beziehung anfange.

Getty Images Jérôme Boateng im Oktober 2019 in New York

Instagram / rebeccasilvera Rebecca Silvera, Januar 2021

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, ehemalige GNTM-Kandidatin

