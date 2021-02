Über ein Jahr ist es inzwischen her, dass Kobe Bryant (✝41) und seine Tochter Gianna (✝13) bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen sind. Bei dem schrecklichen Unfall sind auch die sechs weiteren Passagiere sowie der Pilot Ara Zobayan verstorben. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war bisher noch nicht klar. Nun hat die US-amerikanische Behörde für Transportsicherheit ihre Ermittlungen in diesem Fall abgeschlossen und will bald die offizielle Unfallursache bekannt geben.

Wie TMZ berichtet, wird die Behörde den Abschlussbericht der ein Jahr andauernden Ermittlungen am kommenden Dienstag in einem Livestream bekannt geben. Dabei soll auch die offizielle Absturzursache veröffentlicht werden. Bereits wenige Tage, nachdem der Hubschrauber an einem Berghang in Calabasas zerschellt war, erklärten die Beamten, dass es keine äußeren Anzeichen für einen Motorschaden gegeben habe.

Stattdessen könnte laut den Ermittlern möglicherweise der dichte Nebel am Unfalltag zum Absturz geführt haben, da der Pilot dadurch vielleicht orientierungslos gewesen sei. Ob sich diese erste Vermutung in den weiteren Ermittlungen bestätigt hat, wird aber erst in der kommenden Woche verkündet werden.

Anzeige

Instagram / tyrabanks Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna

Anzeige

Getty Images Kobe Bryant im Juli 2014

Anzeige

MEGA Gianna und Kobe Bryant im Dezember 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de