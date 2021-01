Vanessa Bryant (38) blickt auf gemeinsame Aktionen mit ihrem verstorbenen Mann Kobe (✝41) zurück! Am vergangenen Dienstag jährte sich der Todestag des berühmten Basketballspielers zum ersten Mal. Die schreckliche Nachricht verbreitete sich damals wie ein Lauffeuer: Bei einem Helikopterabsturz kamen der NBA-Star und seine Tochter Gianna (✝13) ums Leben. Zahlreiche Prominente sprachen der Familie ihr Beileid aus. Mit einer besonderen Tradition erinnerten Vanessa und ihre Kinder nun an Kobe und Gigi!

Den Nachmittag vor dem Todestag des Profisportlers verbrachte die Dunkelhaarige mit ihren drei Töchtern Natalia Diamante (18), Capri Kobe (1) und Bianka Bella (4) im Schnee in den Bergen. Dieser Ort scheint eine ganz besondere Bedeutung für die Familie zu haben: "Derselbe Tubing Park, in den Kobe und ich alle unsere Mädchen gebracht haben, als sie noch klein waren", erklärt sie zu einem Video auf Instagram und setzte ein zerbrochenes Herz-Emoji neben ihre Worte. Die 38-Jährige möchte offenbar, dass ihre Kids sich mit einem Lächeln im Gesicht an ihren Vater zurückerinnern. Gemeinsam rodelten sie in großen Gummiringen den Berg hinunter und schienen dabei eine Menge Spaß zu haben.

Vanessa teilte neben verschiedenen Videos auch einige Bilder von diesem besonderen Tag. So zeigt ein anderes Foto die vierjährige Bianka mit einer pinken Skibrille auf der Nase – ein Kleidungsstück, das sie offenbar von ihrer großen Schwester Gigi vererbt bekommen hatte. Mit von der Partie waren zudem auch der Kobes Freund Pau Gasol (40) und seine Frau Catherine McDonell.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant mit ihren Töchtern Gianna und Natalia (r.), Juli 2016

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihrer Tochter Bianka Bella

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihren Töchtern und zwei Freunden im Schnee

