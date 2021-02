Das dürfte die Promis unter Palmen-Gerüchteküche wieder ordentlich zum Brodeln bringen! Der Cast für die zweite Staffel des zuletzt heiß diskutierten Trash-Formats wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings gelten unter anderem Reality-Sternchen Georgina Fleur (30), Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg und Influencerin Elena Miras (28) als heiße Kandidaten für die Sat.1-Show. Und tatsächlich liefert Letztere nun einen weiteren Hinweis für eine mögliche Teilnahme...

Die Ex von Mike Heiter (28) saß nicht nur vor rund zwei Wochen im Flieger – vermutlich nach Thailand, wo der Dreh stattfinden soll. Die Mutter einer zweijährigen Tochter machte zudem in ihrer Instagram-Story nun diese verdächtige Ankündigung: "Ich werde mich auch in der Woche verabschieden, ein bisschen Insta-Pause machen. [...] Ich werde mich dann Anfang März wieder bei euch melden." Ob der Grund für ihre Netz-Auszeit etwa "Promis unter Palmen" ist? Wie bei jeder TV-Sendung sind am Set schließlich keine Handys erlaubt, weshalb Elena eben keine aktuellen Storys aus ihrem Alltag posten könnte.

Da der Sender den Cast aber selbst noch nicht vorgestellt hat, darf die Schweizerin natürlich nicht verraten, ob sie dabei ist. Deshalb erklärte sie ihren vorübergehenden Social-Media-Abschied so: "Ich muss mir das mal gönnen, ein bisschen abschalten, das Handy weglegen und einfach die Zeit genießen mit Aylen und meiner Mama." Die beiden hat Elena nämlich mitgenommen – vermutlich, damit ihre Mutter auf die Kleine aufpassen kann, während sie dreht.

Instagram / elena_miras Influencerin Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

