Bei Der Bachelor geht es gleich in der dritten Folge richtig zur Sache. Niko Griesert (30) küsst nicht nur die erste Kandidatin, eine Single-Lady stellt außerdem bereits erste Besitzansprüche. Michelle Gwozdz schlug dem Rosenkavalier vor, die Show abzubrechen und mit ihr als Partnerin das Format zu verlassen. Ex-Bachelorette Gerda Lewis (28) findet dieses Verhalten etwas forsch – dabei hätte sie sich das selbst auch sehr gut vorstellen können.

"Ganz ehrlich, ich hätte auch schon nach Folge fünf mit einer Person durchbrennen können, weil mir mein Herz da schon gesagt hat... ja", verrät die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Ob sie damit wohl auf ihren Auserwählten Keno Rüst anspielt? Oder meint sie womöglich Single-Boy Tim Stammberger (26), dem sie während der Dreharbeiten ebenfalls sehr nahegekommen ist? Das lässt die 27-Jährige an dieser Stelle tatsächlich offen.

Abschließend erzählt Gerda ihrer Community auch, was sie von dem neuen TV-Junggesellen hält. "Ich muss sagen, ich mag Niko als Bachelor sehr. Er ist zwar einer, der schon viel Nähe zu anderen Frauen sucht, aber ganz ehrlich, jeder Mensch ist in diesem Punkt unterschiedlich. Manche brauchen mehr Nähe, manche weniger", lautet ihr persönliches Fazit. Außerdem finde sie es gut, dass er jeder Frau ein gutes Gefühl gibt und beweist, dass er ein Gentleman ist: "Ich finde ihn wirklich echt und authentisch und das ist das Wichtigste. Er kommt wirklich ehrlich rüber und sagt auch mal, wenn er was verbockt hat."

