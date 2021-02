Anna-Maria Schimanski (21) ist dieses Jahr als erste gehörlose Kandidatin jemals bei Germany's next Topmodel dabei. In der Sendung hat die gelernte Buchbinderin immer eine Dolmetscherin an ihrer Seite, um mit ihren Kolleginnen zu kommunizieren und auch, um Gehörlose unter den Zuschauern noch besser zu integrieren. Nach der ersten Folge verrät Modelmama Heidi Klum (47) nun, wie es für sie war, mit Maria zusammenzuarbeiten.

In der GNTM-Pressekonferenz wird Heidi in Anwesenheit von Promiflash gefragt, ob es bei den Dreharbeiten mit der tauben Schönheit irgendwelche Probleme gab. "Das ging eigentlich ganz easy. Ich hatte keine Schwierigkeiten mit ihr", macht die Jurychefin deutlich. Schließlich habe Maria ja auch immer ihre Dolmetscherin dabei gehabt. Kandidatin Yasmin Boulagh (19) beherrscht ebenfalls die Gebärdensprache, wodurch die Flensburgerin schnell Anschluss fand.

Mithilfe eines Cochlea-Implantats kann Maria sogar ganz gut hören und mit leichtem Akzent sprechen. "Das Problem ist eigentlich nur, wenn viele Menschen in einem Raum sind und die alle sehr laut sind, dass sie dann Schwierigkeiten hat", erklärt Heidi.

