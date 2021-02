Für sie ist Germany's next Topmodel in diesem Jahr eine besondere Herausforderung! Am Donnerstagabend startet endlich die 16. Staffel der beliebten Model-Castingshow von Heidi Klum (47). Auch 2021 wird Diversity großgeschrieben – vor allem Kandidatin Anna-Maria Schimanski (21) sticht dabei hervor. Die Beauty ist die erste gehörlose Kandidatin in der Topmodel-Geschichte. Doch wie geht Maria damit um – hat sie Angst vor den GNTM-Herausforderungen?

Im Interview mit ProSieben spricht die 21-Jährige offen über ihre Gehörlosigkeit und wie sich das auf ihre Teilnahme auswirken könnte. "Klar habe ich ein bisschen Angst, wie das bei GNTM ablaufen könnte", gibt sie preis. Den Wunsch, bei "Germany's next Topmodel" mitzumachen, habe sie jedoch schon ziemlich lange. "Aber der Zeitpunkt war noch nicht der richtige. Bisher waren ja immer ausschließliche Hörende bei Topmodel dabei und ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt eine gehörlose Teilnehmerin", schildert sie weiter.

Ihre gesamte Familie ist gehörlos, sodass Maria – obwohl sie auch sprechen kann – fast ausschließlich mit der Gebärdensprache kommuniziert. Für ihre Kontrahentinnen hat sie sich aus diesem Grund etwas Besonderes überlegt. "Ich habe ein Finger-Alphabet in Gebärdensprache mitgebracht, falls die anderen Kandidatinnen Interesse haben, ein bisschen was zu lernen", erzählt die Flensburgerin.

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, GNTM-Girl 2021

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, GNTM-Kandidatin 2021

