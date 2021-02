Ania Niedieck (37) genießt ihr Leben als Zweifachmama! Während die Schauspielerin in der RTL-Daily Alles was zählt die rachsüchtige Unternehmerin Isabelle Reichenbach spielt, die allzu gern Intrigen spinnt, um ihre Interessen durchzusetzen, geht es bei ihr privat wohl weitaus bodenständiger zu. Die Darstellerin betonte bereits, dass sie nun alles hat, was sie sich jemals gewünscht hat: Ihren Mann Chris, die zwei Kinder Charlotte (4) und Paula (1) und ein Haus mit Garten. Ihre zweite Tochter erblickte im September 2019 das Licht der Welt. Jetzt hat Ania einen süßen Schnappschuss mit dem kleinen Mädchen veröffentlicht!

Die Blondine teilt das niedliche Foto auf ihrem Instagram-Profil: Mit ihrer kleinen Tochter auf dem Arm strahlt die 37-Jährige in die Kamera. Das Gesicht ihres Kindes will Ania anscheinend nicht zeigen – aber die Rückenansicht der kleinen Maus verrät: Paula ist ein hübscher Lockenkopf! Die Liebe zu ihrer Jüngsten braucht offenbar nicht viele Worte – das Bild betitelt der Serienstar lediglich mit einem weißen Herz-Emoji.

Auch die Fans der Mettmannerin sind von dem Mutter-Tochter-Duo ganz entzückt und überschütten die zwei mit einer Menge Komplimenten. "So ein schönes Foto von euch beiden", lautet nur einer der unzähligen Kommentare. "So süße Löckchen", schreibt ein anderer Abonnent neben den Post.

Instagram / ania_niedieck Ania und Chris Niedieck mit ihrer gemeinsamen Tochter

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck und Chris Hecker im Januar 2021

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck, Serien-Star

