Sie ist genau da, wo sie sein will! Bereits seit 2010 sieht man Ania Niedieck (37) regelmäßig auf den deutschen TV-Mattscheiben. In ihrer Rolle als Isabelle Reichenbach verdreht sie regelmäßig den Männern bei Alles was zählt den Kopf. Im echten Leben sieht das ein wenig anders aus: Mit ihrem Mann Chris und zwei kleinen Kindern ist Ania überaus sesshaft und ein richtiger Familienmensch. Und zu ihrem 37. Geburtstag kann sie sogar ganz klar sagen: In dem Leben, was sie aktuell führt, fehlt es ihr absolut an nichts!

Im Interview mit PicturePuzzleMedien plauderte die Blondine über ihr brandneues Lebensjahr und konnte dabei für sich reflektieren: Ihr Leben ist genauso, wie sie es sich ausgemalt hat! "Ich wollte einen Mann finden zum glücklich werden, ein Haus mit Garten und zwei Kinder, all das habe ich geschafft", stellte sie fest. Alles, was ihr darüber hinaus noch Tolles widerfahren würde, sei eine Zugabe und werde stets genossen. "Ich bin wunschlos glücklich", zog sie ihr Fazit.

Über die Jahre haben sich auch die Ansprüche an ihren Ehrentag gewandelt: "Ich habe mich damals über neue Handtaschen zum Geburtstag total gefreut – Hauptsache was Materielles", erinnerte sie sich. Seitdem sie Kinder habe, sei ihr das alles gar nicht mehr wichtig. Was zähle, ist, dass es ihren Liebsten gut geht und sie zusammen sein können. Klar, dass sie ihren Ehrentag da auch am liebsten im Kreis ihrer kleinen Familie verbracht hat. Für die vierköpfige Truppe ging es in einen Freizeitpark – mit vielen Karussellfahrten und leckerem Essen!

Instagram / ania_niedieck Ania und Chris Niedieck mit ihrer gemeinsamen Tochter

Instagram / ania_niedieck Ania Niedeck im Januar 2020

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck und ihr Mann Chris im Februar 2020

