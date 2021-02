Was Claudia Oberts (59) Männerwahl angeht, hat ihre Mutter offenbar auch noch ein Wörtchen mitzureden! Aktuell darf die Luxuslady in ihrer Datingshow Claudias House of Love gleich mehrere Herren gleichzeitig kennenlernen. Mittlerweile hat sie die illustre Runde auf fünf Verehrer reduziert. In der sechsten Folge erklärt Claudia aber nun, dass ihre Mama am Ende das letzte Wort hat, ob ein Kerl zu ihr passt oder nicht. Vom perfekten Schwiegersohn hat Frau Obert Senior eine ganz klare Vorstellung!

Nach dem missglückten Date mit Kandidat Kai Fischer redet Claudia Tacheles. Ihr ist eigentlich schon jetzt klar, dass aus ihr und dem Wahlmallorquiner nichts mehr wird! Sie ist außerdem der Meinung, dass ihre Mutter das genauso sehen würde, denn: "Meine Mutter muss auch ihr Go geben. Sie hat immer gesagt, sie träumt von einem jungen, geilen Schwiegersohn. Er muss meiner Mutter gefallen", stellt sie klar. Mit dem Sieger ihre Sendung werde sie deshalb auf jeden Fall einen Abstecher nach Freiburg machen, denn dort lebe ihre Mama.

Kai scheint diesen Ansprüchen jedenfalls nicht gerecht zu werden. Ein bisschen besser passt da Kandidat Mario Kleinermanns auf die Beschreibung – er ist nicht nur blutjung, sondern bringt die 59-Jährige auch schon ordentlich in Wallungen! In einer der vergangenen Episoden knutschten die beiden bereits wild herum. Wie findet ihr es, dass Claudias Mama sich einen "jungen, geilen Schwiegersohn" wünscht?

"Claudias House of Love" – immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

© Joyn Thomas Mario, Kai, Mario, Toni und Torsten, "Claudias House of Love"-Kandidaten

Instagram / https://www.instagram.com/claudiaobert_luxusclever/ Claudia Obert, Reality-TV-Star

© Joyn Claudia Obert und Mario Kleinermanns bei "Claudias House of Love"

