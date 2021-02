Anne Wünsche (29) im Dating-Talk! Das vergangene Jahr lief für die Influencerin in der Liebe leider nicht so erfreulich. Nach der Trennung von ihrem Freund Karim scheiterte auch die kurze Beziehung mit dem SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez. Kürzlich versuchte Anne dann, ihr Glück auf diversen Dating-Portalen zu finden. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie nun neue Informationen über ihre Partnersuche: Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat die Liebessuche auf den Flirtportalen bereits aufgegeben!

''Anfangs habe ich dort viel Zeit verbracht und den ganzen Tag geswipt und gechattet. Aktuell ignoriere ich es, wenn 'du hast ein Match' auf meinem Handy aufploppt'', erklärt die zweifache Mutter gegenüber Promiflash. Sie selbst habe damals zwar ihren Ex-Freund Karim auch über Tinder kennengelernt, glaube aber inzwischen nicht mehr daran, dass sie dort die große Liebe findet: ''Irgendwie ist diese App keine Dating-App mehr, sondern nur noch eine 'ich suche eine Frau für Spaß'-App''.

Doch weshalb hat sich Anne überhaupt auf diversen Portalen angemeldet? Durch den Lockdown sei es der Beauty zufolge schwierig, neue Menschen kennenzulernen. Eins ist jedoch sicher: Anne ist ein totaler Beziehungsmensch! Es bleibt also nur abzuwarten, was das Jahr 2021 für die zweifache Mama bereit hält...

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche in Berlin im Januar 2021

