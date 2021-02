Ein emotionaler Tag im Hause Williams-Field! Für Robbie Williams (46) und seine Frau Ayda Field (41) stand erst zuletzt eine große Veränderung an: Gemeinsam mit ihren vier Kindern zogen die Turteltauben von den USA in die Schweiz. Dort lebt die Familie nun in einer millionenschweren Luxusvilla am Genfer See. Nun wurde das neue Zuhause gebührend eingeweiht – und zwar bei einer süßen Geburtstagsfeier für Sohnemann Beau (1)!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Ayda am Freitag mehrere Fotos der kleinen Party. Neben Bildern des mit Luftballons geschmückten Wohnzimmers veröffentlichte die vierfache Mama auch einen Schnappschuss des Geburtstagskindes mit seinem Vater – und der scheint von dem ersten Ehrentag seines Söhnchens gar nicht so begeistert zu sein: Grimmig schaut der Musiker in die Kamera! Doch die vermeintlich miese Laune ihres Gatten klärte Ayda schnell auf: "Robbies Gesicht, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich noch ein Baby will!"

In einem langen Text widmete die 41-Jährige dem Einjährigen zudem liebevolle Worte: "Beau... Wir haben jahrelang von dir geträumt, bevor wir dich kennenlernen durften. Vom Samen unserer Hoffnung zu dem lachenden, wunderschönen Baby-Boy. Du bist ein Wunder!" Und auch Robbie schrieb seinem Kleinen einen Brief, den Ayda ihren Followern präsentierte: "Mein Junge, Beau. Du bist superstark, superschnell, siehst super aus – wie deine Mami. Du bist alles, was wir uns je wünschen konnten!"

Getty Images Ayda Field und Robbie Williams, Mai 2015 in Cannes

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Instagram / aydafieldwilliams Brief von Robbie Williams zum Geburtstag seines Sohnes Beau

