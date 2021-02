Seinen Auslandsaufenthalt hat sich RAF Camora (36) sicherlich anders vorgestellt! In den vergangenen Monaten schrieb der Rapper fleißig an seiner eigenen Biografie. Dafür reiste der gebürtige Schweizer sogar in verschiedene Länder. Zuletzt hielt sich der Musiker – wie derzeit einige Webstars – für mehrere Wochen in Dubai auf. Bevor es nun aber wieder zurück in seine österreichische Heimat Wien ging, musste ein Coronatest gemacht werden – mit positivem Ergebnis: RAF hat sich mit dem Virus infiziert und muss in Dubai in Quarantäne!

Nachdem Raphael Ragucci, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, sein positives Testergebnis im Netz teilte, erreichten ihn zahlreiche Genesungswünsche seiner Community. In seiner Instagram-Story meldete sich der 36-Jährige nun mit einem Update seines Zustands: "Mir geht es ok. Halsschmerzen, bisschen Fieber und kein Geruchssinn mehr." Jetzt müsse er aber einfach Geduld haben und noch weitere Tage in seinem Hotelzimmer verharren. Den Aufenthalt macht sich RAF jedenfalls so angenehm wie möglich: Neben der Essensversorgung seiner Kumpels beobachtet der Sänger die Spieler auf dem angrenzenden Golfplatz.

Trotz vorbildlichen Verhaltens während der häuslichen Isolation ist RAF für Comedian Oliver Pocher (42) ein Dorn im Auge. Der Komiker nimmt den "Gotham City"-Interpreten in seine Bildschirmkontrolle auf und scherzte: "Verstehe ich nicht, wie konnte in Dubai einfach dieses Coronavirus rumgehen?" RAF geht allerdings nicht weiter auf Pochers Anspielung zur Reise während des derzeitigen Lockdowns ein, sondern kontert schlicht mit den Worten: "Was genau ist sein Auftrag?"

