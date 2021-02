Die Kindheit der Germany's next Topmodel-Kandidatin Romy Wolf war alles andere als einfach! Bereits in jungen Jahren wurde bei der Görlitzerin die chronische Hautkrankheit Neurodermitis diagnostiziert. Neben der Veränderung des Hautbilds wirkte sich die Erkrankung auch auf Romys Immunsystem aus: Immer mehr Fehltage in der Schule sammelten sich an – Mitschüler vermuteten deshalb, die Beauty würde absichtlich schwänzen. Letztendlich durchlebte Romy einen regelrechten Psychoterror!

"Also wenn ich psychische Belastung habe, dann werde ich sehr schnell krank", verriet Romy im Interview mit ProSieben. Irgendwann befand sich die Abiturientin in einem Teufelskreis, in dem sich ihr Zustand am Sonntagabend allein schon durch den Gedanken an den nächsten Schultag verschlechterte und sie vom einen auf den anderen Moment Krankheitssymptome bemerkte. "Ich konnte nichts dagegen machen, es wurde dann immer schlimmer. Es gab so einen kleinen Psychoterror", erinnerte sich Romy zurück.

In dieser schweren Zeit fand Romy besonders in der Musik ihre Zuflucht. Als kleines Mädchen begann die Hobby-Musikerin Geige zu spielen. "Ich kann mich vor Leuten generell ganz schwer öffnen und die Geige ist das einzige, was mir dabei geholfen hat", erklärte Romy. Inzwischen betreibt sie auch einen YouTube-Channel, auf dem sie immer wieder Cover-Songs hochlädt.

Anzeige

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf, Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel" 2021

Anzeige

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf im Januar 2021

Anzeige

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de