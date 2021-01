Die Kandidatinnen der 16. Staffel von Germany's next Topmodel stehen fest! Allzu lange müssen sich die Fans der beliebten Castingshow nicht mehr gedulden: Bereits am 4. Februar startet für 31 Teilnehmerinnen der Kampf um den Titel des Formats. Vor wenigen Tagen teilte Modelmama Heidi Klum (47) bereits erste Aufnahmen des Kampagnen-Shootings. Nun gab auch der Sender die Mädchen offiziell bekannt. Promiflash hat sich die eine oder andere Kandidatin mal etwas genauer angeschaut!

Mit Kandidatin Miriam (24) holte sich Heidi eine ganz besondere Schönheit in ihre Riege. "Ich bin 1,64 Meter und für mich war es definitiv nicht einfach, mich als Model zu etablieren", verriet die gebürtige Berlinerin gegenüber ProSieben. Durch ihre fürs Modeln eher ungewöhnliche Größe fällt die 24-Jährige in die sogenannte Kategorie der Petite Models. In der Vergangenheit konnte die Beauty dennoch überzeugen und bereits Jobs für Marken wie Essence Cosmetics oder Zalando ergattern.

Ihre Konkurrentin Alex hat hingegen noch keinerlei Modelerfahrungen gesammelt – dafür strotzt die 23-Jährige nur so vor Selbstbewusstsein. "Ich hab noch nie ein Casting besucht, bin noch nie einen Catwalk gelaufen. Das sind natürlich wichtige Punkte und da muss ich erst mal schauen, wie das so für mich laufen wird", zeigt sich die Studentin dennoch realistisch. Eine Fanbase hat sich Alex bereits aufgebaut – darunter auch Promis wie der Entertainer Riccardo Simonetti (27) und die Netz-Bekanntheit Farina Opoku alias Novalanalove. Und Alex hat noch eine weitere besondere Eigenschaft: Sie kam als Junge zur Welt.

Mit Ashley erwartet die Zuschauer eine regelrechte Powerfrau. Die Münchnerin begeistert sich nicht nur für Mode, sondern gibt neben ihrem Jura-Studium auch Nachhilfe und doziert an der Volkshochschule. Mit ihrem auffälligen Afro will die 22-Jährige anderen Mädchen Mut machen, ihre Ziele zu erreichen. "Es ist Zeit für Diversity und ich hab das Gefühl, es ist Zeit, zu zeigen, was ich drauf habe", verriet die Beauty mit togolesischen Wurzeln im Vorstellungsclip.

Kandidatin Soulin ist bereits in jungen Jahren durch die Länder gereist – allerdings nicht als Model. Die Hamburgerin hat eine äußerst emotionale Geschichte zu erzählen: Bis zu ihrem elften Lebensjahr lebte die heute 20-Jährige mit ihren Eltern in Syrien. Durch den Krieg floh die Familie in die Türkei. Seit fünf Jahren wohnt das Nachwuchsmodel nun in Deutschland: "Ich hab viel erlebt und bin mehrmals gestolpert, aber hier bin ich!" Auch wenn Aufgaben wie ein Nackt-Shooting nicht gern in ihrer muslimischen Kultur gesehen werden, möchte Soulin zeigen, was in ihr steckt und sich den Topmodel-Traum erfüllen.

Larissa hebt sich mit ihrer Figur von den anderen Mädchen ab – die dunkelhaarige Schönheit zählt nämlich zu den Curvy-Models. "Ich musste auch erstmal lernen, damit klar zu kommen, dass ich eben nicht die typische Modelfigur habe und das auch nie haben werde", plauderte die 22-Jährige aus. Inzwischen steht die Bremerin mit türkischen Wurzeln aber voll und ganz zu ihren Kurven und ist sich sicher, dass sich die Modebranche mittlerweile so weiter entwickelt hat, dass auch für Girls wie sie dort ein Platz ist.

Kandidatin Anna-Maria (21) zeichnet im Gegensatz zu ihren Mitstreiterinnen ein ganz besonderes Merkmal aus: Die Blondine ist gehörlos. Die Gebärdensprache ist somit ihre Muttersprache. "Bisher waren immer ausschließlich Hörende bei Topmodel dabei – ich hab irgendwie das Gefühl, da fehlt eine gehörlose Teilnehmerin", erklärte die 21-Jährige. Während ihre Freunde anfangs skeptisch waren, fasste sie all ihren Mut für eine Bewerbung zusammen. Inzwischen stehen ihre Liebsten voll und ganz hinter ihr – allen voran ihr Freund Timo.

Alysha dürfte einigen Zuschauern sicherlich bekannt vorkommen. Die Berlinerin konnte bereits durch ihren TikTok-Account auf sich aufmerksam machen. Während die rothaarige Schönheit in ihren Clips mit guter Laune begeistert, sah ihre Vergangenheit nicht ganz so rosig aus. "Ich war nicht immer so selbstbewusst wie jetzt. Ich wurde wegen meiner Haarfarbe gemobbt, weil es einfach was Anderes und was Besonderes war", erinnerte sich die 19-Jährige. Inzwischen hat die leidenschaftliche Aerobic-Turnerin gelernt, durch Hate nur noch stärker zu werden.

Auch Kandidatin Romina ist keine Unbekannte. Die Kölnerin hat auf ihrem Instagram-Account bereits über 90.000 Follower. Dabei hat sich das Leben der Influencerin in den vergangenen Jahren stark verändert. Mit Extensions und aufgespritzten Lippen erkannte sich die Beauty irgendwann selbst nicht mehr– sie hatte sich von dem Schönheitsideal im Netz beeinflussen lassen. "Ich möchte ein Vorbild sein, für all die jungen Mädels da draußen, die sich durch die Social-Media-Welt blenden lassen", setzte Romina ein klares Statement. Durch ihren Freund Stefano Zarrella wurde der 21-Jährigen bewusst, welche Werte wirklich zählen.

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

Instagram / miriam Miriam, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / alexmariahpeter GNTM-Kandidatin Alex Mariah

Instagram / ashley_amg Ashley, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / itssoulin Soulin, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / larissa_onac Larissa, Kandidatin bei GNTM 2021

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / allyhbnr GNTM-Kandidatin Ally

Instagram / lifeofromi Romina, GNTM-Kandidatin 2021

