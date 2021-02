Bei dieser Frage wurden wohl zahlreiche weibliche Fans hellhörig! 2019 hatte Keno Rüst seine Ex-Freundin Gerda Lewis (28) bei Die Bachelorette kennen und lieben gelernt. Die beiden hatten am Ende als Paar die Show verlassen und waren auch danach noch ein paar Monate glücklich zusammen gewesen. Im gemeinsamen Liebesurlaub zogen sie dann aber überraschend den Schlussstrich und seitdem ist Keno offiziell als Single unterwegs. Doch wie sieht es eigentlich aktuell an der Dating-Front aus?

In einem Q&A in seiner Instagram-Story möchte ein Fan von ihm wissen, ob er momentan datet. "Leute, zur Zeit ist das wirklich schwierig", stellt er klar und bezieht sich damit auf die aktuelle Gesundheitslage. Durch den Lockdown sei es nicht leicht, Frauen kennenzulernen. Zwar gebe es immer noch das Online-Dating, doch das sei absolut nichts für ihn: "Man weiß einfach zu wenig über die Person", erklärt er seine Bedenken. Außerdem sei er ein Mensch, der nicht sucht, sondern lieber auf Zufallsbegegnungen hofft.

Aber nicht nur das Kennenlernen ist während einer Pandemie problematisch. "Was soll man aktuell bei einem Date unternehmen, außer im Dunkeln spazieren gehen", merkt Keno an. Und direkt eine Frau zu sich nach Hause einladen, komme für ihn ebenfalls nicht infrage. "Außerdem fühle ich aktuell zu viel Negativität bei allen Menschen, es ist für alle schwierig, die gute Laune zu behalten und eigentlich ist gerade das ein Magnet für uns Menschen. Also erst mal abwarten", schließt er ab.

