Germany's Next Topmodel ist zurück! Aktuell sucht Heidi Klum (47) in der mittlerweile 16. Staffel der erfolgreichen Castingshow Model-Nachwuchs. Und in der ersten Folge ging es direkt Schlag auf Schlag – am Ende mussten sechs der Mädels schon wieder ihre Koffer packen: Für sie war die Reise schnell vorbei. Romina Palm und Alex Mariah konnten die Modelmama allerdings von sich überzeugen. Doch Moment mal, die beiden kennen wir doch schon, oder?

Romina ist nicht nur die Partnerin von Stefano Zarrella und Alex wird auf Instagram nicht nur von Influencerin Novalanalove abonniert – die beiden sind auch mit Ex-Bachelorette Gerda Lewis (28) bekannt. "Romina und Alex sind zwei Freundinnen von mir, die ich durch gemeinsame Freunde vor einiger Zeit kennengelernt habe", erklärte die 28-Jährige gegenüber Promiflash. Die Beauty analysierte auch gleich noch die Stärken der beiden. "Ich weiß, dass Romi sehr, sehr gut im Laufen ist. [...] Und Alex hat ein tolles Beauty-Face. Ich denke, sie wird es in Shootings leicht haben", äußerte Gerda.

Ob und wie es für ihre Freundinnen weitergeht, gab die Kölnerin dann aber nicht preis. "Ob die länger erhalten bleiben, wird man in Zukunft sehen. Ich verrate nichts", sagte Gerda. Sie finde aber, dass die beiden schon in der ersten Show herausgestochen sind.

Instagram / lifeofromi Romina, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

