Im kommenden Monat wird es für Prinz Harry (36) richtig ernst. Ein Jahr nach dem großen Megxit sollen sich der Royal und die Queen (94) angeblich zusammensetzen, um nach den ersten zwölf Monaten ein erstes Fazit zu ziehen und eventuell neue Rahmenbedingungen für die Zukunft zu diskutieren. Berichten zufolge werde dann auch über Harrys Ehrentitel beim Militär entschieden, die er selbst nicht kampflos aufgeben wolle. Piers Morgan (55) sieht das allerdings anders und stellt nun klar, dass der Wahl-Amerikaner diese nicht mehr verdient hat.

In einem emotionalen Artikel, den er für die britische Daily Mail schrieb, holt der Moderator gegen Harry aus. "Ich zweifle keine Sekunde an, dass Harry das Militär leidenschaftlich am Herzen liegt. Er war selbst ein guter Soldat und stieg in den Rang des Hauptmanns auf", erklärt Morgan, bevor er klarstellt, dass Harry durch seinen Umzug nach Los Angeles und die Niederlegung seiner königlichen Tätigkeiten den Anspruch auf seine Titel verloren habe.

"Es kann nicht sein, dass der Captain-General der Royal Marines über Politik schwätzt oder eine Fantastilliarde von einem Streamingdienst annimmt, der die Royals mit The Crown niedermacht", macht Morgan deutlich. Und damit nicht genug – er verlangt zudem, dass die Monarchin ihrem Enkel und seiner Frau sogar den Titel Herzog und Herzogin von Sussex entzieht.

Getty Images Prinz Harry im Februar 2019

Getty Images Piers Morgan, Fernsehstar

SIPA PRESS / Action Press Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020

