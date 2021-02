Hat der Are You The One?-Cast mit Aaron Hundhausen und Kathleen Glawe etwa endlich ihr erstes Perfect Match gefunden? Zwischen dem Influencer und der Bürokauffrau könnte es kaum besser laufen: Bereits nach wenigen Tagen landeten die beiden sogar schon in der Privatsuite und hatten Sex. Nach der gewonnenen Challenge wartete nun ein Einzeldate auf die Turteltauben – währenddessen entschieden sich die anderen Mitbewohner dafür, die zwei in die Match Box zu schicken. Sind Aaron und Kathi vielleicht das erste Perfect Match der Gruppe?

Mit gemischten Gefühlen machten sich die beiden Singles Hand in Hand auf den Weg zur Entscheidung. "Ich bin so gespannt, das ist der Wahnsinn", verriet Kathi und klammerte sich fest um ihren Liebsten. Kurz darauf folgte die Gewissheit: Aaron und Kathleen wurden von den Wissenschaftlern vorab nicht als perfekte Partner festgelegt. Auch wenn die Enttäuschung den beiden deutlich ins Gesicht geschrieben stand, änderte das Ergebnis auf dem Monitor nichts an den Gefühlen der beiden: Noch vor dem Verlassen drückte Aaron seiner Kathi einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen.

"Mir geht es jetzt nicht schlecht dabei. Nur weil es kein Perfect Match ist, heißt es ja nicht, dass wir nicht eine bestimmte Bindung zueinander haben, die immer da ist", erklärte der 22-Jährige. Dieser Aussage kann die alleinerziehende Mutter nur zustimmen. Der Gruppe hilft das Duo damit allerdings nicht wirklich weiter: Die Bewohner haben noch immer kein Paar in der Match Box bestimmen können.

TVNOW Aaron und Kathleen beim Date

Instagram / mcaarons Aaron Hundhausen, Reality-TV-Star

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, "Are You The One?"-Kandidatin

