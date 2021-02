Mittlerweile lebt Fiona Erdmann (32) seit drei Jahren in Dubai und hat sich dort ein glückliches Leben aufgebaut. In der Wüstenmetropole traf die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nicht nur auf ihre große Liebe Mohammad, sondern im vergangenen Jahr machte auch noch Söhnchen Leo ihr Glück perfekt. Vor wenigen Tagen verkündete die Unternehmerin außerdem, endlich in ihr Traumhaus einziehen zu können. Eigentlich läuft gerade alles perfekt – doch nun offenbarte Fiona, dass sie fast verhaftet worden wäre.

In ihrer Instagram-Story teilte die 32-Jährige ein Video, in dem sie mit schwarzem Spray "Loser" auf einen weißen Sportwagen schreibt und anschließend davonrennt. "Wir haben das Video für einen Kumpel gedreht. Ihm gehört der Porsche und er hat eine Firma, die Folie herstellt, von der man alles abwischen kann", erklärte Fiona die Situation. Doch nach dem eigentlich harmlosen Werbe-Gag sei das Model am nächsten Morgen von der Polizei angerufen und aufs Polizeipräsidium gebeten worden. "Ich hatte so einen Schiss. Ich dachte echt, nachher komme ich in den Knast. Das war echt schlimm, ich hatte richtig Panik", verriet die frischgebackene Mutter.

Doch die Polizei in Dubai sei glücklicherweise sehr nett gewesen, sodass Fiona noch einmal mit einer Verwarnung davonkam. "Das ist die sicherste Stadt der Welt und so etwas darf hier auch nicht im Scherz gemacht werden", sei ihr von den Beamten klar gemacht worden. Dass der Clip viral ging und über fünf Millionen Leute erreichte, kam für die Influencerin überraschend: "Wir hätten niemals gedacht, dass es so eine krasse Reichweite bekommt."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan, November 2020

