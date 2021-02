Sofia Vergara (48) war schon immer ein echter Hingucker! Die Schauspielerin ist bekannt für ihr makelloses Aussehen und zeigt sich stets perfekt gestylt. Kein Wunder also, dass die Karriere des Modern Family-Stars bereits in jungen Jahren als Model ihren Anfang nahm. An diese Zeit scheint die gebürtige Kolumbianerin nun erinnern zu wollen. Sie teilt Throwback-Fotos aus ihren Zwanzigern und zeigt, wie sehr sie sich verändert hat!

In knappen Outfits und heißen Kurven kennt man die 48-Jährige bereits. Doch vor wenigen Tagen veröffentlichte die Frau von Joe Manganiello (44) via Instagram diese Fotos, auf denen sie merklich anders aussieht. Zu sehen ist Sofia mit natürlichem Make-up, dunkelbrauner Mähne und Seitenscheitel, während sie im Bikini posiert. Um den Hals trägt sie eine diamantbesetzte Kette. In der Bildunterschrift macht die Serien-Darstellerin klar, dass diese Aufnahmen bereits einige Jahre zurückliegen. Sie stammen aus ihrer Zeit als Bikini-Model.

Ihren Followern scheint Sofias früherer Look jedenfalls zu gefallen! Neben zahlreicher Flammen-Emojis hinterließen sie der Beauty auch haufenweise Komplimente. "Umwerfend" und "Wunderschöne Frau", schwärmten Fans der Latina unter dem Beitrag.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im November 2019

Getty Images Sofia Vergara und Joe Manganiello im Januar 2020

Getty Images Sofia Vergara bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

