Julia Jasmin Rühle (33) sorgte im vergangenen Jahr für eine kleine Sensation bei Berlin - Tag & Nacht. Die Laiendarstellerin, die mit ihrer Rolle der JJ Sokolov alias JJ Sexy berühmt wurde, kehrte zum Daily-Format zurück. Nach nur sechs Monaten war aber auch schon wieder Schluss bei BTN. Doch nicht nur beruflich hat sie sich getrennt – auch privat hat sich einiges verändert: Julia verrät gegenüber Promiflash, dass sie wieder auf dem Single-Markt ist!

"Eine Trennung ist immer mit Schmerz verbunden, aber manchmal ist es besser, Abstand zu nehmen, wenn es zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht zu ändern ist", erzählt sie aufrichtig gegenüber Promiflash. Mittlerweile 20 Jahre kennen sich die JJ-Sexy-Darstellerin und ihr Ex René schon – doch bereits seit einigen Monaten hatte es gekriselt bei den beiden. "Wir sind seit dem vergangenen Jahr immer in einer On-Off-Beziehung gewesen. Es gab Punkte in unserer Beziehung, die uns immer wieder größere Reibereien bereitet haben", erzählt die gebürtige Russin weiter.

Fließt nach der Trennung nun böses Blut? Nein – im Gegenteil sogar. "Uns war es wichtig, in Freundschaft auseinanderzugehen", verrät die 33-Jährige. Ein Liebes-Comeback schließt Julia nicht aus: "Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt war es die beste Lösung für uns beide." Seid ihr überrascht, dass Julia wieder solo ist? Stimmt in der Umfrage ab!

privat René Marschke und Julia Jasmin Rühle

Instagram / juliajasmin_aka_jj Julia Jasmin Rühle alias JJ Sexy

privat René Marschke und die ehemalige "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin Julia Jasmin Rühle

