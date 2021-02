Blondinenalarm! In den vergangenen Monaten war im Leben von Emma Roberts (29) ganz schön was los: Sie hatte im Sommer nicht nur ihre Schwangerschaft bestätigt, sondern wurde im Dezember dann auch zum ersten Mal Mutter. Das nächste Highlight steht auch schon in den Startlöchern – die Schauspielerin hat in den kommenden Tagen Geburtstag. Dass sie schon bald die 30 knackt, scheint Emma aber ganz und gar nicht zu stören!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die noch 29-Jährige ein richtig cooles Selfie. "Sie ist zurück und fast 30", schreibt sie zu dem Schnappschuss, auf dem sie lässig mit einer Sonnenbrille posiert. Offenbar kommt Emma da gerade vom Friseur und hat sich dort nach der Geburt ihres Sohnes die Haarfarbe auffrischen lassen. "Perfektes Blond", schwärmt unter anderem Schauspielkollegin Jenny Mollen (41) in der Kommentarzeile.

Aber nicht nur Jenny findet lobende Worte für Emma, auch zahlreiche andere Follower überschütten die blonde Beauty mit Komplimenten. Als wäre das nicht schon genug, wurde der Beitrag in den vergangenen 24 Stunden über eine Million Mal gelikt. Der neue – beziehungsweise alte – Look scheint bei der Community also richtig gut anzukommen.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Februar 2021

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Baby

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im November 2020

