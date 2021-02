Wie steht es tatsächlich um Meri (50) und Kody Browns (52) Ehe? Schon lange kursieren Gerüchte, dass das polygame Paar kurz vor einer Trennung steht. Auch die Fans von dessen Realityshow Alle meine Frauen werden schon seit einiger Zeit Zeugen, wie es zwischen Kody und seiner ersten von insgesamt vier Ehefrauen kriselt. Mit einigen kryptischen Posts heizte Meri die Spekulationen rund um ihr mögliches Ehe-Aus nun noch einmal selbst ordentlich an.

In ihrer Instagram-Story teilt die 50-Jährige immer wieder tiefgründige Zeilen, die ihre Follower ins Grübeln bringen. Will Meri mit Sprüchen wie "Loszulassen bringt Freiheit" oder "Man muss sich noch nicht über alles im Klaren sein, um den nächsten Schritt zu wagen" etwa auf ihre Beziehungsprobleme hinweisen? Auch in dem Trailer zu der neuen "Alle meine Frauen"-Staffel sieht es nicht nach einem Happy End für Kody und Meri aus: Die Mutter einer Tochter bricht darin bei dem Thema Ehekrise sogar in Tränen aus.

Doch müssen sich die Fans wirklich Sorgen machen, dass Meri ihren Mann und ihre drei Schwesterehefrauen verlässt? Vor wenigen Wochen machte sie Kody jedenfalls noch eine öffentliche Liebeserklärung. Dabei stellte sie außerdem klar, dass ihre Ehe zwar Höhen und Tiefen habe, sie ihrem Mann aber immer zur Seite stehen wolle.

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / therealmeribrown Kody und seine Ehefrau Meri Brown

