Bald geht es weiter! Die Schauspielerin Lily Collins (31) überzeugte im Oktober vergangenen Jahres als Hauptdarstellerin der Netflix-Serie Emily in Paris. Weltweit sorgte die Serie für einige Kontroversen. Während sie in den deutschen Charts des Streaming-Dienstes lange Zeit auf Platz eins war, gab es in Frankreich einige Kritik an den dargestellten französischen Stereotypen. Nun schwelgt Lily selbst in Erinnerung und gibt ein kleines Update zur zweiten Staffel!

Vor wenigen Tagen teilte die Beauty einen Throwback-Schnappschuss von den Dreharbeiten der ersten Season auf ihrem Instagram-Account. "Ich kann es kaum erwarten, die zweite Staffel zu drehen!'', kommentiert sie die Momentaufnahme. Die Schauspielerin präsentiert sich auf dem Foto in graziler Haltung und trägt das extravagante, weiße Kleid des französischen Designers Stéphane Rolland aus Folge neun der ersten Staffel. ''Das war einer meiner Lieblingslooks'', verkündet die Britin stolz.

Wann die zweite Staffel des Serien-Hits ''Emily in Paris'' ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt. Worauf sich die Fans aber dennoch schon freuen können? Emily bleibt auch in der zweiten Staffel der Stadt Paris treu.

