Dieses Statement kommt ziemlich überraschend! Im Dezember sorgte Hilaria Baldwin (37) für reichlich Schlagzeilen. Der Grund: Es kam heraus, dass es die Ehefrau von Alec Baldwin (62) mit den Angaben über ihre Herkunft wohl nicht ganz so genau genommen hat und gar nicht, wie von ihr selbst angegeben, in Spanien, sondern in Boston geboren worden war. Hilaria äußerte sich kurz darauf bereits zu den Vorwürfen und kündigte eine Social-Media-Auszeit an. Jetzt meldet sie sich wieder zurück und zeigt Reue.

Den letzten Post vor ihrer Funkstille veröffentlichte Hilaria Ende Dezember – anderthalb Monate später feiert sie nun ihr Instagram-Comeback. "Ich habe den letzten Monat damit verbracht, zuzuhören, nachzudenken und mich zu fragen, wie ich daraus lernen und wachsen kann", beginnt die 37-Jährige ihren Beitrag und kommt direkt auf den Punkt: "Meine Eltern haben meinen Bruder und mich mit zwei Kulturen großgezogen, Amerikanisch und Spanisch, und zu beiden verspüre ich ein Gefühl der Zugehörigkeit."

Zwar erklärte Hilaria ihren Fans schon, wie es zu diesen Ungereimtheiten gekommen ist, doch richtig entschuldigt hatte sie sich nicht – bis jetzt. "Die Art und Weise, wie ich über mich selbst und meine tiefe Verbundenheit zu zwei Kulturen gesprochen habe, hätte besser erklärt werden können. Ich hätte mich klarer ausdrücken sollen und es tut mir leid", schreibt sie weiter und hofft, dass der Hate auf ihrem Profil jetzt etwas nachlässt.

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Hilaria Baldwin bei den Film Critics Circle Awards in NYC im Januar 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin

