Kasia Lenhardt (25) sorgte in den vergangenen Tagen vor allem mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Nachdem sie die Beziehung zu Profikicker Jérôme Boateng (32) erst im Januar 2020 öffentlich gemacht hatte, kam es nun zur Trennung – Rosenkrieg inklusive. Zuvor war die Beauty aber nicht durch ihre Männergeschichten bekannt geworden, sondern durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel 2012. Seitdem hat sich nicht nur in ihrem Liebesleben einiges getan, sondern auch in ihrem Gesicht.

Wirft man einen Blick auf alte Fotos, die Kasia kurz nach ihrer Zeit bei der Castingshow zeigen, fällt auf: Die Haare sind heute dunkler, die Lippen voller, die Gesichtszüge weicher. Klar, die gebürtige Polin war damals auch erst süße 17. Aber trotzdem hat sie die meisten Veränderungen wohl doch der einen oder anderen Beauty-Behandlung zu verdanken. Wie Bild berichtet, hat sich die heute 25-Jährige erst vor rund einem Jahr eine Gesichtsmodellierung gegönnt. Außerdem hat sie auch ihre Augenbrauen machen und ihren Teint durch Nano-Needling, also kleine Nadelstiche in die Haut, aufhellen lassen. Und nach der Geburt ihres Sohnes hat sie sich einer Brust-OP unterzogen.

Dass sie für die Eingriffe und Treatments nicht nur positives Feedback bekommt, hatte Kasia bereits vor Monaten verraten. "Ich kriege superviel Hass ab", verriet sie damals in ihrer Instagram-Story. Nachvollziehen könne sie das aber nicht. Schließlich sei es ihr eigener Körper, den sie verändert...

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im April 2020

Getty Images Kasia Lenhardt, Luisa Hartema, Dominique Miller und Sarah-Anessa Hitzschke auf einer Halloween-Party

Instagram / kasia_lenhardt Model Kasia Lenhardt

