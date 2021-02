Lernen die Fans bald endlich Sebastian Preuss' (30) große Liebe kennen? Der Bachelor von 2020 ist seit einiger Zeit glücklich vergeben und hat vor ein paar Tagen verraten, dass die neue Frau an seiner Seite sogar "die Eine" sein könnte. Der Münchner plant eine gemeinsame Zukunft und malt sich sogar schon eine Hochzeit aus. Wer die unbekannte Dame ist, die sein Herz erobert hat, das hat Basti bisher aber noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt – ändert sich das bald?

In einem Instagram-Livestream gab der Kickboxer einem Fan auf dessen Nachfrage diese Antwort: "Ich würde sie sehr gerne bald zeigen. Sie lebt nicht so in dieser Social-Media-Welt, und dennoch steht dem nichts im Wege." Wann genau das große Geheimnis um ihre Person gelüftet wird, weiß der Sportler wohl selbst noch nicht so genau. "Jetzt wollen wir bald mal schauen. Vielleicht geben wird da bald bekannt, wer es ist", ließ er seine Community vorerst noch im Dunkeln stehen.

Allzu viele Infos rund um seine Beziehung ließ sich der 30-Jährige in dem Livetalk zwar nicht entlocken – ein weiteres Detail aber schon. Der einstige Rosenverteiler kennt seine Liebste offenbar schon seit einiger Zeit. Denn er plauderte aus, dass seine Herzensdame ihn nach seinem schweren Motorradunfall im vergangenen Sommer auf der Intensivstation besucht habe. Demnach müsste er sie schon vor Juni 2020 gekannt und vielleicht sogar gedatet haben.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, TV-Bekanntheit

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss im Juni 2020

Instagram / sebastianpreuss Ex-Bachelor Sebastian Preuss

