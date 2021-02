Schauspielerin Salma Hayek (54) zeigt gerne, was sie hat! Ihren Social-Media-Followern gewährt die gebürtige Mexikanerin regelmäßig Einblicke in ihr Leben. In letzter Zeit versorgt sie ihre Fans gar immer wieder mit heißen Schnappschüssen aus ihrem vergangenen Urlaub. Dabei fühlt sich die "Frida"-Darstellerin selbstsicher wie nie und genießt es, ihre Throwback-Pics mit der Welt zu teilen. Bikini-Bilder zu posten findet sie sogar befreiend, wie sie nun verriet.

In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach die 54-Jährige kürzlich über ihre geposteten Urlaubsbilder in knapper Bademode. Dabei betonte Salma auch, dass sie sich nicht dafür schäme – ganz im Gegenteil. "Ich hatte eine Menge Gewicht verloren und Sport gemacht, bevor ich mich Ende des Jahres in meinen Bikini gewagt habe", erzählte sie von der vielen Zeit, die sie in ihren Körper investiert hatte. Das Ergebnis habe sie daher auch festhalten wollen.

Salma ist selbst großer Fan ihrer Urlaubsfotos. Inzwischen sei sie aber längst nicht mehr so gut in Form und ihre Figur habe sich wieder verändert, behauptete sie. Ihre Freude an den Bikini-Pics schmälere das aber nicht.

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Dezember 2020 in Mexiko

Anzeige

Getty Images Salma Hayek bei den Oscars, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de