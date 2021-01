Sie zeigt sich von ihrer besonders heißen Seite! Salma Hayek (54) ist seit Jahren eine gestandene Größe in Hollywood und vor allem mit ihren Charakterrollen berühmt geworden. Doch die Schauspielerin kann auch ganz anders, wie sie nur zu gern im Netz beweist: Die gebürtige Mexikanerin stellt immer öfter ihre Schokoladenseite zur Schau – so auch jetzt wieder: In einem knappen Bikini meditiert Salma ganz entspannt am Sandstrand!

Sie lässt so richtig die Seele baumeln! Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 54-Jährige ein paar ziemlich hotte Schnappschüsse von sich, auf denen sie ganz relaxt am Strand ihr inneres Gleichgewicht finden will. "Wir müssen jetzt alle ganz cool bleiben", betitelte sie ihren Insta-Beitrag. Doch ob ihre Fans bei diesen Bildern so "cool" bleiben können? Immerhin zeigt die Leinwandschönheit auf den Aufnahmen äußerst eindrücklich, was sie hat.

"Wow, du bist in deinen 50ern und siehst so gut aus", "Wenn du weiterhin solche sexy Bilder von dir postest, können wir nicht cool bleiben" oder "Sie ist einfach eine unvergleichliche Frau", häufen sich die Komplimente unter ihrem Beitrag. Was sagt ihr zu Salmas heißen Strandfotos? Stimmt in der Umfrage ab.

Salma Hayek, Schauspieler

Salma Hayek, Schauspielerin

Salma Hayek, Hollywoodstar

