Hat Claudia Obert (59) bald kein Geld mehr für ihren geliebten Champagner? Bei der beliebten Reality-TV-Dame läuft es aktuell alles andere als rund. Trotz eigener Datingshow Claudias House of Love scheint die Fashion-Expertin noch weit weg von einer Traumbeziehung zu sein. Auch beruflich gerät sie jetzt an ihre Grenzen: Die Unternehmerin sprach nun ganz offen über ihre Lockdown-Sorgen – in den letzten zwölf Monaten hat sich bei Claudia eine ordentliche Schuldensumme angehäuft.

Die 59-Jährige betreibt jeweils eine Boutique in Hamburg und Berlin – Erstere macht ihr seit den Ladenschließungen ordentlich zu schaffen, wie sie nun gegenüber Bild verriet. "Ich habe 90.000 Euro Mietschulden plus Nebenkosten. Ich muss 18.000 Euro Miete pro Monat für mein Geschäft bezahlen, die letzten fünf Monate sind offen. Der Hamburger Vermieter, eine Investmentfirma, kommt mir null entgegen", beschrieb Claudia die momentane Lage. Ganz anders sei es mit der Boutique in Berlin, da die dortigen Vermieter offenbar mehr Verständnis haben: "Die haben mir gesagt, so einen tollen Mieter wie mich bekommen sie nicht wieder." Trotzdem weiß die einstige Promis unter Palmen-Teilnehmerin nicht, wie lange sie noch durchhalten könne – immerhin habe sie in den letzten Monaten eine Million Euro an Umsatz verloren.

Doch trotz Geldsorgen kann Claudia nicht auf ihr persönliches Lebenselixier verzichten. "Viele Rücklagen konnte ich nicht bilden, man will ja auch noch gut leben und ein Gläschen Champagner trinken. Das meiste Geld verdiene ich derzeit mit TV-Auftritten", erklärte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin weiter. Aktuell habe sie nur noch den Online-Handel und sie musste sechs Angestellte in die Kurzarbeit schicken.

ActionPress/ Matthias Wehnert Claudia Obert in ihrer hamburger Boutique

ActionPress/ Guido Ohlenbostel Claudia Obert, TV-Star

